Prakiraan Cuaca Jawa Barat 13 September 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - adan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Minggu, 13 September 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang diperbarui Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat pada pukul 05.30 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan masih cerah berawan hingga berawan.

Namun, masyarakat di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi perlu mewaspadai potensi hujan ringan.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Kondisi serupa berpotensi berlanjut pada dini hari, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB.

Suhu Udara dan Kecepatan Angin

BMKG memprakirakan suhu udara di wilayah Jawa Barat berada pada kisaran 16–35 derajat Celsius, dengan kelembapan udara berkisar 30–90 persen.