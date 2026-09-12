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3 Talenta Bandung Tembus Grand Final The Genius Math League 2026

Sabtu, 12 September 2026 – 21:21 WIB
3 Talenta Bandung Tembus Grand Final The Genius Math League 2026 - JPNN.com Jabar
Tiga Finalist Genius Math League 2026, asal kota Bandung berfoto bersama, Peter Euan Ridjab, Siswa Kelas IX SMP Kolese Kanisius (Kiri); Linggar Nur Ashari, Mahasiswa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (Tengah); dan Kyanu Omar Eagan, Mahasiswa STEI-R Institut Teknologi Bandung (Kanan), di Bandung, Sabtu (12/9/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perbedaan usia dan jenjang pendidikan tak menjadi penghalang bagi tiga talenta asal Bandung untuk bersaing di kompetisi matematika tingkat nasional.

Peter Euan Ridjab, Linggar Nur Ashari, dan Kyanu Omar Eagan berhasil merebut tiket menuju Grand Final The Genius Math League 2026 setelah menjadi tiga peserta terbaik dalam Regional Offline Qualification Bandung.

Babak kualifikasi tersebut berlangsung di Multipurpose Hall CRCS Lantai 3, ITB Ganesha Campus, Bandung, Sabtu (12/9/2026).

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Menariknya, ketiga peserta yang lolos memiliki latar belakang pendidikan berbeda.

Peter merupakan siswa kelas IX SMP Kolese Kanisius. Sementara Linggar tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), sedangkan Kyanu merupakan mahasiswa STEI-R ITB.

Ketiganya mampu melewati persaingan dengan peserta lain dalam kompetisi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan menghitung.

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The Genius Math League 2026 turut menguji kecepatan berpikir, ketepatan mengambil keputusan, konsentrasi, strategi, hingga kemampuan peserta memecahkan persoalan di bawah tekanan waktu.

Project Manager The Genius Math League, Raadhiyah Mardhiyyah, mengatakan kompetisi tersebut memang dirancang untuk mempertemukan peserta dari berbagai latar belakang dalam satu arena.

Tiga talenta Bandung dari jenjang berbeda berhasil lolos ke Grand Final The Genius Math League 2026. Mereka akan bersaing memperebutkan total hadiah Rp1 miliar.
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TAGS   The Genius Math League Bandung The Genius Math League 2026 Grand Final The Genius Math League 2026 talenta matematika Bandung kompetisi matematika 2026 Linggar Nur Ashari Peter Euan Ridjab Kyanu Omar Eagan ITB

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