3 Talenta Bandung Tembus Grand Final The Genius Math League 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perbedaan usia dan jenjang pendidikan tak menjadi penghalang bagi tiga talenta asal Bandung untuk bersaing di kompetisi matematika tingkat nasional.

Peter Euan Ridjab, Linggar Nur Ashari, dan Kyanu Omar Eagan berhasil merebut tiket menuju Grand Final The Genius Math League 2026 setelah menjadi tiga peserta terbaik dalam Regional Offline Qualification Bandung.

Babak kualifikasi tersebut berlangsung di Multipurpose Hall CRCS Lantai 3, ITB Ganesha Campus, Bandung, Sabtu (12/9/2026).

Menariknya, ketiga peserta yang lolos memiliki latar belakang pendidikan berbeda.

Peter merupakan siswa kelas IX SMP Kolese Kanisius. Sementara Linggar tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), sedangkan Kyanu merupakan mahasiswa STEI-R ITB.

Ketiganya mampu melewati persaingan dengan peserta lain dalam kompetisi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan menghitung.

The Genius Math League 2026 turut menguji kecepatan berpikir, ketepatan mengambil keputusan, konsentrasi, strategi, hingga kemampuan peserta memecahkan persoalan di bawah tekanan waktu.

Project Manager The Genius Math League, Raadhiyah Mardhiyyah, mengatakan kompetisi tersebut memang dirancang untuk mempertemukan peserta dari berbagai latar belakang dalam satu arena.