Dukung Layanan Haji, Pemkot Depok Sediakan Masjid hingga Hibah Lahan Kantor

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat dukungan terhadap pelayanan jemaah haji.

Tak hanya menyiapkan transportasi dan pengawalan perjalanan, Pemkot Depok juga menyediakan fasilitas pendukung berupa Masjid Dhuyufurrahman hingga menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemhaj) Kota Depok.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, Pemkot Depok berkomitmen memberikan dukungan maksimal agar pelayanan kepada jemaah haji dapat berjalan lancar dan nyaman.

“Kami di Kota Depok sekali lagi berterima kasih karena perjalanan haji, alhamdulillah tahun ini berjalan lancar, tidak ada hambatan apa-apa,” ucapnya.

Selain bus untuk jemaah, Pemkot Depok juga menyiapkan kendaraan untuk pengantaran dan penjemputan, truk pengangkut koper, serta personel Satpol PP dan kepolisian untuk membantu mengawal perjalanan jemaah.

Dukungan Pemkot Depok juga diwujudkan melalui peminjaman gedung yang saat ini digunakan sebagai Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok.

Gedung tersebut sebelumnya merupakan kantor kelurahan sebelum kantor kelurahan dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis.

“Gedung ini adalah gedung yang kami pinjamkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Dulunya ini kantor kelurahan tapi disulap menjadi kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Depok,” jelasnya.