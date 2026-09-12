JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dukung Layanan Haji, Pemkot Depok Sediakan Masjid hingga Hibah Lahan Kantor

Dukung Layanan Haji, Pemkot Depok Sediakan Masjid hingga Hibah Lahan Kantor

Sabtu, 12 September 2026 – 19:19 WIB
Dukung Layanan Haji, Pemkot Depok Sediakan Masjid hingga Hibah Lahan Kantor - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat dukungan terhadap pelayanan jemaah haji.

Tak hanya menyiapkan transportasi dan pengawalan perjalanan, Pemkot Depok juga menyediakan fasilitas pendukung berupa Masjid Dhuyufurrahman hingga menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemhaj) Kota Depok.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, Pemkot Depok berkomitmen memberikan dukungan maksimal agar pelayanan kepada jemaah haji dapat berjalan lancar dan nyaman.

Baca Juga:

“Kami di Kota Depok sekali lagi berterima kasih karena perjalanan haji, alhamdulillah tahun ini berjalan lancar, tidak ada hambatan apa-apa,” ucapnya.

Selain bus untuk jemaah, Pemkot Depok juga menyiapkan kendaraan untuk pengantaran dan penjemputan, truk pengangkut koper, serta personel Satpol PP dan kepolisian untuk membantu mengawal perjalanan jemaah.

Dukungan Pemkot Depok juga diwujudkan melalui peminjaman gedung yang saat ini digunakan sebagai Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok. 

Baca Juga:

Gedung tersebut sebelumnya merupakan kantor kelurahan sebelum kantor kelurahan dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis.

“Gedung ini adalah gedung yang kami pinjamkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Dulunya ini kantor kelurahan tapi disulap menjadi kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Depok,” jelasnya.

Pemkot Depok terus mendukung layanan haji dengan membangunkan masjid hingga hibah lahan kantor Kementerian Haji Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok kementerian haji dan umrah kemenhaj depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU