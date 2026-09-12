BOSS Cabaret Festival 2026 Digelar di Bandung, 12 Tim Berebut Gelar Juara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Panggung seni pertunjukan kembali menjadi ruang adu kreativitas anak muda di Jawa Barat. Sebanyak 12 tim terbaik tampil dalam BOSS Cabaret Festival 2026 yang digelar di Dago Tea House, Kota Bandung, Sabtu (12/9/2026).

Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Battle of Sierra Star (BOSS) tahun ini mengangkat seni kabaret sebagai fokus utama.

Peserta tidak hanya dituntut mampu tampil di atas panggung, tetapi juga mengolah cerita, akting, musik, koreografi hingga membangun kekompakan dalam satu tim.

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Vice Director of Marketing Sierra Mineral Water, Sharon Francine, mengatakan pemilihan kabaret bukan tanpa alasan.

Menurut dia, Jawa Barat memiliki ekosistem kabaret yang cukup berkembang, terutama di kalangan generasi muda.

"Berdasarkan data yang kami terima, ada lebih dari 120 komunitas kabaret yang aktif di Jawa Barat. Ini menunjukkan ekosistem dan antusiasme yang cukup besar," ujar Sharon di sela kegiatan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Sierra menjadikan kabaret sebagai medium dalam BOSS 2026.

Sebab, menurut Sharon, seni pertunjukan kabaret memberikan ruang yang cukup luas bagi peserta untuk mengembangkan berbagai kemampuan sekaligus.