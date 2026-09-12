Menjelang Pertandingan Perjisa vs Persib, Polres Depok Perketat Pengamanan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menjelang pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Polres Metro Depok memperkuat koordinasi dengan kelompok suporter.

Pengamanan tak hanya difokuskan di sekitar stadion, tetapi juga mengantisipasi pergerakan suporter saat berangkat dan kembali ke Depok.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan Korwil The Jakmania Kota Depok di Ruang Data Polres Metro Depok.

Baca Juga: DLHK Depok Uji Kualitas Lingkungan di Sekitar Pabrik Plastik di Tapos

“Kami mengajak seluruh Korwil dan perwakilan suporter untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan pertandingan,” ucap Rony dikutip Sabtu (12/9/2026).

Selain itu, ditekankan juga pentingnya menjunjung tinggi sportivitas, saling menghormati, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas.

"Diimbau kepada perwakilan korwil agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, menjaga ketertiban selama perjalanan menuju maupun kembali dari Stadion GBK, serta tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tuturnya.

Polres Metro Depok akan melaksanakan pengamanan tertutup dan pengamanan terbuka, dibantu oleh aparat TNI dan anggota Brimob.

“Diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan para Korwil The Jakmania dan Viking, sehingga pelaksanaan pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” tandasnya. (mcr19/jpnn)