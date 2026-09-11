Kombes Dedi Supriyadi Himbau Bobotoh Terima Apa Pun Hasil Akhir Duel Persija vs Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung mengimbau seluruh pendukung Persib Bandung untuk tidak berangkat ke Jakarta saat laga kontra Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (12/9/2026).

Bobotoh diminta menjaga kondusivitas Kota Bandung selama dan sesudah pertandingan.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi meminta para pendukung Persib menyaksikan laga dari Bandung dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Pada kesempatan ini, saya selaku Kapolrestabes Bandung menghimbau kepada seluruh Bobotoh, pencinta kesebelasan yang kita sayangi, yaitu Persib Bandung, di mana akan menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Kompetisi Liga 1 BRI," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Jumat (11/9).

Ia menekankan agar para pendukung dapat menerima apa pun hasil akhir dari laga tersebut tanpa mengganggu ketertiban umum di Bandung.

"Adapun himbauan dari kami selaku penanggung jawab keamanan di Kota Bandung yang pertama, apapun hasilnya nanti, pada Bobotoh diharapkan tetap menjaga ataupun membantu kami menjaga kondusivitas situasi kamtibmas di Kota Bandung yang kita cintai ini," tegasnya.

"Kemudian untuk rekan-rekan semuanya, silakan menikmati pertandingan. Kita sama-sama berdoa semoga Persib Bandung dapat memenangkan pertandingan dan situasi di Bandung juga kondusif," sambungnya.

Untuk memfasilitasi para Bobotoh yang ingin mendukung Pangeran Biru tanpa harus pergi ke stadion, pihak kepolisian telah memetakan puluhan titik acara nonton bareng (nobar) di wilayah Bandung.