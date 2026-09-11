Polresta Karawang Imbau Bobotoh Tak ke Jakarta, 12 Lokasi Nobar Disiapkan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Polresta Karawang mengambil langkah antisipasi menjelang laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta yang bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Kepolisian mengimbau suporter Persib, khususnya yang berada di wilayah Karawang, tidak melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyaksikan langsung pertandingan.

Para pendukung Maung Bandung diarahkan tetap menyaksikan pertandingan dari rumah atau mendatangi lokasi nonton bareng (nobar) yang telah disiapkan di wilayah Karawang.

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Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto mengatakan imbauan tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta pengurus kelompok suporter Persib di Karawang.

"Kami mengimbau kepada seluruh Viking agar tetap menonton dari rumah atau tidak perlu datang ke Jakarta," kata Mario dikutip Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, Ketua Viking Karawang, Rai, juga telah mengimbau anggotanya agar tidak berangkat ke Jakarta saat pertandingan Persib melawan Persija digelar.

"Kita cukup menonton dari Karawang," ujar Mario.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian mencegah terjadinya pergerakan massa suporter dalam jumlah besar menuju Jakarta yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.