DLHK Depok Uji Kualitas Lingkungan di Sekitar Pabrik Plastik di Tapos

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok menindaklanjuti laporan warga terkait kondisi lingkungan yang diduga terdampak aktivitas sebuah pabrik plastik di wilayah Kecamatan Tapos.

Kepala DLHK Kota Depok Reni Siti Nuraeni mengatakan, pihaknya tengah melakukan sejumlah pengujian untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar lokasi perusahaan tersebut.

"Sedang kami lakukan pengujian. Kami cek dari kebisingan, kebauan, uji kualitas air dan udara," ujar Reni.

Menurut Reni, pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang menyampaikan adanya dugaan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Sejumlah aspek lingkungan menjadi objek pemeriksaan, mulai dari tingkat kebisingan, kondisi bau atau kebauan, hingga kualitas air dan udara di sekitar lokasi.

DLHK Kota Depok memperkirakan hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui dalam waktu 14 hari kerja.

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Selama proses pengujian berlangsung, DLHK juga akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan dan kondisi lingkungan di sekitarnya.

Reni mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan di sekitar perusahaan tetap aman dan aktivitas perusahaan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.