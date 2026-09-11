Mau Staycation Sambil Main Padel? Ibis Styles Bogor Pajajaran Hadirkan Paket Smashcation

jabar.jpnn.com, BOGOR - Konsep staycation kini semakin berkembang. Tidak hanya menawarkan waktu untuk beristirahat, pengalaman menginap juga mulai dipadukan dengan aktivitas fisik dan kebersamaan.

Melihat tren tersebut, ibis Styles Bogor Pajajaran berkolaborasi dengan Padel Keboen Raya menghadirkan paket “Smashcation – Stay. Play. Recharge”.

Paket tersebut memadukan pengalaman menginap di hotel dengan aktivitas olahraga padel yang dapat dinikmati bersama pasangan, keluarga, maupun sahabat.

Melalui paket Smashcation, tamu mendapatkan fasilitas menginap selama satu malam di kamar Deluxe, sarapan, serta sesi bermain padel selama satu jam di Padel Keboen Raya untuk maksimal empat orang.

Pengalaman bermain padel juga dibuat praktis. Tamu tidak perlu membawa perlengkapan sendiri karena paket tersebut sudah mencakup empat raket dan tiga bola.

Dengan fasilitas tersebut, paket Smashcation dapat menjadi pilihan bagi pemain pemula maupun mereka yang ingin mencoba olahraga padel dalam suasana santai bersama orang-orang terdekat.

Dilengkapi healthy juices

Setelah beraktivitas di lapangan, tamu dapat kembali menyegarkan diri dengan healthy juices yang termasuk dalam paket.