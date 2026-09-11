JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mau Staycation Sambil Main Padel? Ibis Styles Bogor Pajajaran Hadirkan Paket Smashcation

Mau Staycation Sambil Main Padel? Ibis Styles Bogor Pajajaran Hadirkan Paket Smashcation

Jumat, 11 September 2026 – 10:00 WIB
Mau Staycation Sambil Main Padel? Ibis Styles Bogor Pajajaran Hadirkan Paket Smashcation - JPNN.com Jabar
Ingin staycation sambil olahraga? ibis Styles Bogor Pajajaran menghadirkan Smashcation bersama Padel Keboen Raya dengan harga mulai Rp1,4 juta. Foto: source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Konsep staycation kini semakin berkembang. Tidak hanya menawarkan waktu untuk beristirahat, pengalaman menginap juga mulai dipadukan dengan aktivitas fisik dan kebersamaan.

Melihat tren tersebut, ibis Styles Bogor Pajajaran berkolaborasi dengan Padel Keboen Raya menghadirkan paket “Smashcation – Stay. Play. Recharge”.

Paket tersebut memadukan pengalaman menginap di hotel dengan aktivitas olahraga padel yang dapat dinikmati bersama pasangan, keluarga, maupun sahabat.

Baca Juga:

Melalui paket Smashcation, tamu mendapatkan fasilitas menginap selama satu malam di kamar Deluxe, sarapan, serta sesi bermain padel selama satu jam di Padel Keboen Raya untuk maksimal empat orang.

Pengalaman bermain padel juga dibuat praktis. Tamu tidak perlu membawa perlengkapan sendiri karena paket tersebut sudah mencakup empat raket dan tiga bola.

Dengan fasilitas tersebut, paket Smashcation dapat menjadi pilihan bagi pemain pemula maupun mereka yang ingin mencoba olahraga padel dalam suasana santai bersama orang-orang terdekat.

Baca Juga:

Dilengkapi healthy juices

Setelah beraktivitas di lapangan, tamu dapat kembali menyegarkan diri dengan healthy juices yang termasuk dalam paket.

Ingin staycation sambil olahraga? ibis Styles Bogor Pajajaran menghadirkan Smashcation bersama Padel Keboen Raya dengan harga mulai Rp1,4 juta
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   staycation keluarga di Bogor hotel untuk staycation di Bogor Padel Keboen Raya Smashcation paket staycation Bogor staycation Bogor Ibis Styles Bogor Pajajaran kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU