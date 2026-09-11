Walkot Farhan Tepis Rumor Tak Akur dengan Wakilnya Erwin

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis rumor keretakan hubungannya dengan wakilnya, Erwin.

Politikus Partai NasDem itu mengklaim komunikasi dengan Erwin, masih terjalin dan tetap porsi agenda pemerintahan.

Farhan mengatakan, berdasarkan laporan harian yang diterimanya, Erwin tetap mendapatkan beberapa agenda pemerintahan. Namun, mayoritas kegiatan yang dihadiri kebanyakan undangan keagamaan dan sosial.

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"Ada agenda. Kalau saya ikuti mah kan acara-acara keagamaan, acara sosial masih ada. Kan saya tiap hari dapat laporan. Tidak ada larangan itu. Boleh-boleh saja," kata Farhan di Bandung, Jumat (11/9/2026).

Disinggung mengenai kegiatan lain yang didelegasikan untuk Erwin. Farhan mengklaim hal tersebut masih ada, dan dibuktikan dalam beberapa kegiatan yang mana Wakil Wali Kota Bandung hadir dalam rapat audiensi dengan DPR RI

"Ada lah. Pendelegasian tugasnya. Ada delegasi, waktu itu kan terakhir yang lumayan sangat serius ya. Itu adalah mewakili wali kota beraudiensi dan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Itu mah serius pisan. Di Bandung," jelasnya.

Mengenai komunikasi dengan Erwin, ia kembali menegaskan, sampai saat ini tidak ada masalah tersebut. Hubungannya dengan wakil wali kota dalam kondisi baik.

"Aman. Insya Allah," singkatnya.