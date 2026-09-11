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Persib vs Persija, Polda Jabar Siapkan Penyekatan, Antisipasi Bobotoh Nekat ke Jakarta

Jumat, 11 September 2026 – 13:58 WIB
Persib vs Persija, Polda Jabar Siapkan Penyekatan, Antisipasi Bobotoh Nekat ke Jakarta - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto dan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar dalam pertemuan jelang duel Persija vs Persib, di kediaman Umuh Muctar di Kabupaten Sumedang. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengantisipasi pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Salah satu langkah tersebut yakni melarang suporter Persib, Bobotoh, menonton langsung pertandingan di GBK. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah potensi gesekan antarpendukung kedua kesebelasan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya juga akan melakukan penyekatan di sejumlah wilayah perbatasan Jawa Barat dengan wilayah hukum Polda Metro Jaya.

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"Suporter Persib Bandung tidak boleh menonton pertandingan sepak bola di Gelora Bung Karno," kata Hendra saat dikonfirmasi, Jumat (11/9).

Penyekatan akan dilakukan di antaranya oleh Polres Karawang dan Polres Bogor. Pengamanan tersebut diarahkan untuk mengantisipasi adanya mobilisasi suporter Persib mapun Persija menuju Jakarta.

Selain di jalur perbatasan, polisi juga akan melakukan penyekatan bersama pengurus Bobotoh dan The Jakmania di sejumlah titik keberangkatan. Lokasi yang menjadi perhatian antara lain stasiun, terminal bus di wilayah Bandung, serta tempat-tempat yang berpotensi menjadi titik berkumpulnya suporter.

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Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah keberangkatan suporter secara berkelompok menuju Stadion GBK.

Selain itu, Polda Jabar akan ikut mengawal keberangkatan rombongan tim Persib Bandung menuju Jakarta.

Polda Jabar menyiapkan penyekatan di Karawang dan Bogor untuk mencegah Bobotoh menuju GBK saat Persija vs Persib.
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