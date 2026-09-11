Kebakaran TPAS Galuga Belum Sepenuhnya Padam, Pemerintah Usulkan Hujan Buatan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Petugas gabungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih melakukan pemadaman dan pendinginan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jumat (11/9/2026) menjelang dini hari.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan area yang terdampak kebakaran benar-benar padam.

Petugas mengerahkan alat berat untuk membuka timbunan sampah yang terbakar, kemudian melakukan penyemprotan air ke titik-titik yang masih mengeluarkan panas maupun api.

Kepulan asap masih terlihat di sejumlah bagian area TPAS Galuga.

Meskipun api yang sebelumnya membesar mulai berangsur padam, petugas masih menemukan titik-titik api kecil yang tersebar di antara tumpukan sampah.

Kondisi tersebut membuat proses pemadaman harus dilakukan secara bertahap.

Tumpukan sampah terlebih dahulu dibuka menggunakan alat berat sebelum titik api dapat dijangkau dan disiram dengan air.

Selain pemadaman melalui jalur darat, upaya penanganan juga dilakukan melalui udara dengan metode water bombing dari Lanud Atang Sendjaja (ATS).