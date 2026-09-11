Harga Emas 11 September 2026 Naik? Ini Daftar Harga Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 11 September 2026, tercatat mulai dari Rp1.350.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram berada di level Rp2.600.000.

Data harga tersebut diperbarui pada pukul 08.30 WIB. Selain harga dasar, daftar harga juga mencantumkan harga setelah penerapan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk emas batangan reguler, harga meningkat seiring dengan bertambahnya berat emas.

Emas ukuran 10 gram, misalnya, dibanderol Rp25.495.000 atau Rp25.558.738 setelah PPh 0,25 persen.

Adapun emas batangan ukuran 1 kilogram tercatat memiliki harga dasar Rp2.540.600.000. Setelah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.546.951.500.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan pembaruan 11 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

0,5 gram: Rp1.350.000 — Rp1.353.250 setelah PPh