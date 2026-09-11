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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 11 September 2026, Bogor Berpotensi Hujan Ringan

Jumat, 11 September 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 11 September 2026, Bogor Berpotensi Hujan Ringan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan ringan atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat, 11 September 2026, secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

Namun, sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Jumat, 11 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 12 September 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, secara umum cerah hingga berawan.

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Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Memasuki Sabtu, 12 September 2026, kondisi cuaca pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 11 September 2026. Bogor berpotensi hujan ringan siang hingga sore, dengan suhu hingga 34 derajat Celsius
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