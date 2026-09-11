SIM Keliling Bandung Hari Ini, Jumat 11 September 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Jumat (11/9/2026), layanan tersebut beroperasi di BPR KS Watukencana dan BPR KS Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung.

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SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

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Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.