SIM Keliling Bandung Hari Ini, Jumat 11 September 2026
Jumat, 11 September 2026 – 08:28 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Jumat (11/9/2026), layanan tersebut beroperasi di BPR KS Watukencana dan BPR KS Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
Satlantas Polrestabes Bandung menyediakan layanan SIM Keliling. Berikut jadwal dan lokasinya.
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