Prakiraan Cuaca Jawa Barat 11 September 2026, Bogor hingga Garut Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari, Jumat, 11 September 2026.

Berdasarkan pembaruan prakiraan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat pada pukul 06.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, sekitar pukul 07.00–13.00 WIB, secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan tersebut meliputi sebagian Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Garut.

Pada malam hari, sekitar pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB.

Suhu 16–35 Derajat Celsius