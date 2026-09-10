Grab Perkuat Kapasitas 1.400 Merchant Lewat Teras Perwira 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Grab Indonesia bersama OVO Finansial kembali memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Teras Perwira (Temu Ramah Sapa dan Sharing Perkumpulan Wirausaha).

Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, Teras Perwira Spesial Ulang Tahun 2026 digelar di 10 kota, yakni Medan, Bandung, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Jakarta.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang Agustus hingga awal September 2026 itu menjangkau sekitar 1.400 Mitra GrabMerchant.

Baca Juga: Wuling Perkenalkan Aira EV di GIIAS Bandung 2026

Program tersebut digelar bertepatan dengan momentum Hari UMKM Nasional pada 12 Agustus serta Bulan Literasi Keuangan 2026 yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengusung tema 'Cerdas Jualannya, Tangguh Usahanya', Teras Perwira menjadi ruang bagi para merchant untuk saling bertukar pengalaman sekaligus memperoleh pembekalan mengenai pengelolaan bisnis, pemasaran digital, teknologi, hingga literasi keuangan.

Teras Perwira 2026 dibuka di Makassar pada 19 Agustus dan rangkaiannya berakhir di Palembang serta Semarang pada 7 September.

Baca Juga: Satpol PP Depok Tertibkan 220 Bangunan di Bantaran Kali Rawadenok

Para peserta di masing-masing kota sebelumnya melalui proses kurasi dengan mempertimbangkan semangat untuk belajar, berkembang, dan berbagi pengalaman dengan sesama Mitra GrabMerchant.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan usaha.