APPK Minta KPK Dalami Fakta Persidangan Perkara Dugaan Korupsi DJKA

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Peduli Pembersih Korupsi (APPK) menggelar demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Aksi tersebut menyoroti sejumlah informasi yang muncul dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Saah satu nama yang menjadi perhatian APPK adalah Muhammad Lokot Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.

APPK merujuk pada amar putusan perkara atas nama terdakwa Zulfikar Fahmi, Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, yang diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Dalam dokumen putusan tersebut, nama Lokot Nasution disebut dalam sejumlah bagian.

APPK menilai informasi yang muncul dalam fakta persidangan perlu dipahami secara proporsional dan didalami oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangan serta mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam uraian fakta persidangan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, terdapat informasi mengenai dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak.

APPK meminta informasi tersebut ditelaah lebih lanjut secara objektif apabila terdapat dasar hukum dan alat bukti yang memadai.