JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kemarau Hambat Luas Tambah Tanam di Karawang, Baru Capai 17 Ribu Hektare

Kemarau Hambat Luas Tambah Tanam di Karawang, Baru Capai 17 Ribu Hektare

Kamis, 10 September 2026 – 20:00 WIB
Kemarau Hambat Luas Tambah Tanam di Karawang, Baru Capai 17 Ribu Hektare - JPNN.com Jabar
Ilustrasi sawah padi. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat realisasi luas tambah tanam (LTT) areal persawahan hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 17.000 hektare.

Kepala Bidang Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Karawang Mahmud mengatakan, capaian tersebut tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat. Namun, realisasi itu masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

"Realisasi luas tambah tanam areal persawahan ini cukup tinggi di Jawa Barat. Namun, masih di bawah target," kata Mahmud. 

Baca Juga:

Menurut dia, capaian tersebut berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh pihaknya.

Mahmud menjelaskan, luas tambah tanam merupakan salah satu program strategis sekaligus indikator Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas areal tanam dan produksi pangan nasional.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan pertanian guna mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan.

Baca Juga:

Dari hasil pemetaan, potensi luas tambah tanam di Kabupaten Karawang sebelumnya ditargetkan mencapai 17.447 hektare. Dengan realisasi sekitar 17.000 hektare hingga Agustus, capaian tersebut masih belum memenuhi target.

Mahmud menyebut kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi musim kemarau yang menyebabkan pasokan air ke saluran irigasi sekunder dan tersier berkurang.

Realisasi luas tambah tanam di Karawang mencapai sekitar 17 ribu hektare hingga Agustus 2026. Kemarau menjadi salah satu kendala pencapaian target
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   luas tambah tanam Karawang lahan pertanian Karawang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang swasembada pangan produksi pangan nasional ketahanan pangan nasional pemkab karawang kabupaten karawang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU