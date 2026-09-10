Jurnalis Depok Gelar Doa Bersama untuk Lima Wartawan yang Hilang Kontak Saat Liputan Anak Krakatau

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puluhan jurnalis dari sejumlah organisasi pers di Kota Depok menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di laut saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kegiatan tersebut berlangsung di Depok Open Space (DOS), Balai Kota Depok, dan diikuti oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Depok, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, serta Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra, Dandim 0508 Depok Kolonel Infanteri Ginanjar Wahyutomo, serta perwakilan Pemerintah Kota Depok.

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Kegiatan diawali dengan orasi solidaritas yang disampaikan oleh perwakilan organisasi jurnalis.

Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama untuk keselamatan dan keberadaan lima jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian.

Ketua Umum PFI Pusat Dwi Pambudo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut mendoakan dan mendukung upaya pencarian para jurnalis tersebut.

Dia berharap kelima jurnalis dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga.

"Kami berharap insan pers, masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait bisa mendoakan dan membantu teman-teman. Kami optimistis mereka masih selamat dan sehat serta dapat kembali kepada keluarga," ujar Dwi.