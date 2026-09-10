BYD Mulai Produksi Lokal di Subang, Jabar Jadi Basis Penting Ekspansi Kendaraan Listrik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT. BYD Motor Indonesia mulai memasuki fase baru dalam perjalanan bisnisnya di Indonesia setelah mengoperasikan fasilitas manufaktur kendaraan energi baru di Subang, Jawa Barat.

Fasilitas yang diresmikan pada 3 September 2026 itu menjadi pijakan penting bagi BYD untuk tidak lagi hanya mengandalkan kendaraan impor, tetapi mulai memperkuat kapasitas produksi kendaraan energi baru di dalam negeri.

Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 150.000 kendaraan per tahun.

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Peresmian fasilitas manufaktur itu sekaligus ditandai dengan roll-off BYD M6 DM sebagai unit BYD ke-100.000 yang diproduksi secara lokal.

Langkah tersebut mendapat perhatian khusus karena dilakukan di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Jawa Barat.

Berdasarkan data BYD, penjualan kumulatif kendaraan mereka di Jawa Barat telah menembus lebih dari 12.000 unit sejak pertama kali hadir di Indonesia pada 2024 hingga Juli 2026.

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Angka tersebut disebut berkontribusi lebih dari 36 persen terhadap pasar kendaraan listrik di Jawa Barat.

Adapun memperkuat layanan kepada konsumen, jaringan BYD Group di Jawa Barat juga terus diperluas.