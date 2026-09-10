BNPB: Kebakaran TPA Galuga Bogor Capai 42 Hektare

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebakaran melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 42 hektare.

Tim gabungan hingga kini masih melakukan upaya pemadaman dan pengendalian titik api melalui jalur darat maupun udara.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan mengatakan, api pertama kali muncul dari lahan milik warga pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Api kemudian merambat ke kawasan pembuangan sampah TPA Galuga.

"Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Bogor, luas lahan terdampak diperkirakan mencapai sekitar 42 hektare. Data tersebut masih dalam proses pendataan lebih lanjut dan dipastikan tidak ada korban jiwa," ujar Berton.

Tim Gabungan Dikerahkan

Penanganan kebakaran melibatkan sejumlah unsur, antara lain Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Taruna Siaga Bencana (Tagana), PDAM, TNI-Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), serta para relawan.

Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor juga telah meninjau langsung penanganan kebakaran di lokasi.