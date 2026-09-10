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Berikut Harga Emas Batangan Antam dan Perak Per Kamis 10 September 2026, Lengkap!

Kamis, 10 September 2026 – 11:00 WIB
Berikut Harga Emas Batangan Antam dan Perak Per Kamis 10 September 2026, Lengkap! - JPNN.com Jabar
Simak perincian harga emas batangan Antam, Gift Series, edisi khusus, dan perak murni per Kamis 10 September 2026. Ukuran 1 gram dijual Rp2,625,000. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - ‎PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memperbarui daftar harga komoditas logam mulia pada Kamis (10/9/2026) pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan pembaruan resmi tersebut, harga dasar untuk emas batangan standar pecahan 1 gram dipatok pada level Rp2.625.000, sementara harga setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen menjadi Rp2.631.563.

‎?Untuk pecahan terkecil 0,5 gram, Antam menjualnya dengan harga dasar Rp1.362.500 (Rp1.365.906 setelah pajak).

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Sedangkan untuk ukuran besar seperti 100 gram, harga dasar berada di angka Rp256.712.000 (Rp257.353.780 setelah pajak).

‎?Berikut adalah perincian lengkap harga emas batangan standar, edisi tematik, serta produk perak murni Antam per 10 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

‎?Emas Batangan Standar

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‎?0.5 gram: Rp1.362.500 (+PPh 0,25%: Rp1.365.906)

‎?1 gram: Rp2.625.000 (+PPh 0,25%: Rp2.631.563)

Simak rincian harga emas batangan Antam, Gift Series, edisi khusus, dan perak murni per Kamis 10 September 2026. Ukuran 1 gram dijual Rp2,625,000
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