Berikut Harga Emas Batangan Antam dan Perak Per Kamis 10 September 2026, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - ‎PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memperbarui daftar harga komoditas logam mulia pada Kamis (10/9/2026) pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan pembaruan resmi tersebut, harga dasar untuk emas batangan standar pecahan 1 gram dipatok pada level Rp2.625.000, sementara harga setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen menjadi Rp2.631.563.

‎?Untuk pecahan terkecil 0,5 gram, Antam menjualnya dengan harga dasar Rp1.362.500 (Rp1.365.906 setelah pajak).

Sedangkan untuk ukuran besar seperti 100 gram, harga dasar berada di angka Rp256.712.000 (Rp257.353.780 setelah pajak).

‎?Berikut adalah perincian lengkap harga emas batangan standar, edisi tematik, serta produk perak murni Antam per 10 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

‎?Emas Batangan Standar

‎?0.5 gram: Rp1.362.500 (+PPh 0,25%: Rp1.365.906)

‎?1 gram: Rp2.625.000 (+PPh 0,25%: Rp2.631.563)