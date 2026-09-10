Cuaca Ekstrem Intai Jabodetabek Hari Ini, Cek Info Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berlaku mulai Kamis (10/9/2026) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (11/9/2026) pukul 07.00 WIB.

BMKG meminta warga mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang di beberapa titik.

‎Berdasarkan data pembaruan BMKG Jakarta pada Kamis pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek pada pagi hari umumnya didominasi cerah hingga berawan.

Namun, menjelang siang hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mulai mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

‎Memasuki siang hingga sore hari (13.00 – 19.00 WIB), kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal.

Hujan berintensitas ringan berpotensi merata di sebagian Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Bekasi berpeluang mengalami hujan berintensitas ringan hingga sedang.

‎Pihak BMKG pun menerbitkan peringatan khusus bagi warga di kawasan timur dan selatan Jabodetabek untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem saat sore hingga malam hari.