Prakiraan Cuaca Jawa Barat 10 September 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Jawa Barat mengeluarkan rilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis (10/9/2026).

Warga di sejumlah wilayah diimbau untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan pembaruan data BMKG pada pukul 06.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat pada pagi hari (07.00 – 13.00 WIB) umumnya didominasi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, potensi hujan ringan skala lokal diprakirakan mulai terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00 – 19.00 WIB), intensitas hujan diperkirakan meningkat.

BMKG memproyeksikan hujan ringan hingga sedang secara lokal melanda Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Sumedang, Purwakarta, Subang, Karawang, Garut, dan Ciamis.

Secara khusus, BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk empat wilayah yang berpotensi diterjang hujan sedang hingga lebat pada skala lokal.

"Waspada potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi relatif singkat pada rentang waktu siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi," rilis prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Kamis (10/9/2026).