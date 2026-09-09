BAIC T1 Resmi Mengaspal di Indonesia, Mobil Listrik Pertama Siap Bersaing

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - BAIC Indonesia mulai serius memasuki persaingan mobil listrik di pasar otomotif nasional.

Kendaraan listrik pertamanya, BAIC T1, menjadi salah satu produk yang ditonjolkan PT JIO Distribusi Indonesia dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026.

GIIAS Bandung digelar pada 9 - 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung.

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Selain T1, BAIC turut membawa sejumlah model andalannya, yakni BJ40 Plus, X55 II, dan BJ30 HEV.

BAIC T1 mengusung positioning 'The Spacious Smart EV', dengan menawarkan kombinasi kabin lapang, teknologi pintar, kenyamanan, dan fitur keselamatan dalam sebuah kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

Chief Executive Officer BAIC Indonesia Johnnathan Salim mengatakan Bandung menjadi salah satu pasar penting bagi BAIC karena karakter konsumennya dinilai dinamis dan terbuka terhadap teknologi serta kendaraan yang mendukung gaya hidup.

"Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki karakter konsumen yang sangat dinamis. Masyarakatnya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap desain, teknologi, lifestyle, sekaligus value sebuah kendaraan," kata Johnnathan di Bandung, Rabu (9/9).

Sebelum tampil di hadapan masyarakat Bandung, BAIC T1 telah diuji oleh 30 jurnalis nasional melalui perjalanan Jakarta-Bandung-Jakarta sejauh 412 kilometer.