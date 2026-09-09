Jumlah Penumpang Biskita Trans Depok Naik 6,86 Persen Sepanjang Januari–Juli 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Penggunaan layanan transportasi publik Biskita Trans Depok menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang sebesar 6,86 persen dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Depok Aan Syurahman, mengungkapkan bahwa volume pengguna layanan bus tersebut berada di angka 190.365 orang pada Januari 2026, lalu meningkat menjadi 203.426 penumpang pada Juli 2026.

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“Dari Januari sampai Juli 2026, jumlah penumpang mengalami peningkatan. Pada Januari tercatat 190.365 penumpang, kemudian pada Juli mencapai 203.426 penumpang,” ujar Aan, Rabu (9/9/2026).

Secara akumulatif, terdapat pertambahan sebanyak 13.061 penumpang dalam periode tujuh bulan tersebut.

Menurut Aan, pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa Biskita Trans Depok kian diminati sebagai modalitas transportasi harian warga.

“Ini menunjukkan bahwa transportasi publik semakin diminati masyarakat dan menjadi salah satu pilihan untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” katanya menambahkan.

Aan menjelaskan, angka 6,86 persen merupakan kalkulasi pertumbuhan dari periode Januari ke Juli 2026 dan belum menggambarkan pertumbuhan tahunan (full year) mengingat data yang terkumpul baru berjalan tujuh bulan.