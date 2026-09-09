Wuling Perkenalkan Aira EV di GIIAS Bandung 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wuling Motors (Wuling) kembali memperluas pengenalan mobil listrik terbarunya, Aira ev, kepada masyarakat.

Kali ini, Aira ev hadir dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026.

GIIAS Bandung 2026 berlangsung pada 9 - 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Wuling menempatkan booth C dengan luas 120 meter persegi dan menjadikan Aira ev sebagai salah satu produk yang menjadi perhatian utama.

"Setelah sebelumnya hadir di GIIAS Surabaya 2026, kini kami membawa Aira ev untuk menyapa masyarakat yang lebih luas melalui GIIAS Bandung 2026. Sebagai city car EV yang praktis, nyaman, dan menyenangkan, kami turut menghadirkan pilihan menarik berupa kolaborasi Aira ev bersama Disney and Pixar's Toy Story 5," kata Regional Sales Manager Wuling Motor Angga dalam konferensi pers di booth GIIAS, Rabu (9/9).

Aira ev tersedia dalam dua pilihan jarak tempuh. Varian Standard Range mampu menempuh hingga 205 kilometer berdasarkan pengujian CLTC, sedangkan Long Range memiliki kemampuan jelajah hingga 301 kilometer.

Untuk pasar Bandung, Wuling Aira ev ditawarkan dalam tiga pilihan warna, yaitu Starry Black, Galaxy Blue, dan Milk Tea.

Dari sisi desain, Aira ev mengusung konsep Neo Clasic Design pada bagian eksterior serta Fun Pod Interior Design pada kabin. Mobil listrik ini juga dibekali sejumlah fitur penunjang kenyamanan dan kemudahan berkendara.

Salah satunya ialah DC Fast Charging dan layar 10,1 inci yang dilengkapi smartphone interconnection.