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ACC-TAF Incar Pembiayaan 500 Mobil di GIIAS Bandung, Nilainya Fantastis

Rabu, 09 September 2026 – 17:30 WIB
ACC-TAF Incar Pembiayaan 500 Mobil di GIIAS Bandung, Nilainya Fantastis - JPNN.com Jabar
Suasana pameran otomotif, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026 yang digelar di Grand Ballroom Sudirman, pada 9 - 13 September 2026. Foto: doc. GIIAS 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Astra Credit Companies (ACC) bersama Toyota Astra Financial (TAF) membidik pembiayaan lebih dari 500 unit kendaraan selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026.

Target tersebut diharapkan dapat menghasilkan penyaluran pembiayaan sekitar Rp170 miliar selama pameran otomotif yang berlangsung pada 9-13 September 2026 di Kota Bandung.

Chief Marketing and Sales Officer ACC Tan Chian Hok mengatakan optimisme tersebut tidak lepas dari tingginya animo masyarakat terhadap pameran otomotif di sejumlah kota besar.

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"Kalau kita melihat dari Jakarta dan Surabaya, antusiasmenya luar biasa, transaksinya juga luar biasa. Jadi, kami harapkan sebenarnya tadi bahwa kami bisa mencapai pembiayaan lebih dari 500 unit mobil, penyaluran pembiayaan sekitar Rp170 miliar," kata Tan di Bandung, Rabu (9/9).

Menurutnya, Bandung menjadi salah satu pasar otomotif yang potensial.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kontribusi pasar otomotif Bandung mencapai sekitar 15 persen terhadap pasar otomotif nasional.

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"Kami lihat market Bandung ini 15 persen kontribusi untuk otomotif dari data Gaikindo. Artinya, memang market otomotif Bandung cukup besar," ujarnya.

Ia menjelaskan, tren pembiayaan kendaraan roda empat juga menunjukkan pertumbuhan. Pada 2026 hingga semester pertama 2026, pembiayaan kendaraan roda empat tumbuh sekitar 15 persen.

ACC-TAF membidik pembiayaan 500 mobil senilai Rp170 miliar di GIIAS Bandung 2026, seiring pertumbuhan pembiayaan kendaraan roda empat.
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