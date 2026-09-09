KBM di Kota Depok Normal Kembali Hari Ini, Disdik Imbau Penggunaan Masker di Luar Kelas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada satuan pendidikan di Kota Depok, Jawa Barat, kembali dilaksanakan secara tatap muka mulai Rabu, 9 September 2026.

Kebijakan ini diberlakukan setelah para siswa menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama dua hari sebelumnya.

?Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Wahid Suryono, mengonfirmasi bahwa seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah sudah dapat berlangsung seperti biasa.

?“KBM sudah dapat dilaksanakan seperti biasa,” ujar Wahid dalam keterangannya di Depok, Rabu (9/9).

?Meski sekolah tatap muka telah dibuka kembali, Wahid mengingatkan seluruh warga sekolah baik peserta didik maupun tenaga pengajar untuk tetap memperhatikan indikator kesehatan lingkungan, terutama saat berkegiatan di area luar kelas.

?Sebagai langkah antisipasi dan kewaspadaan dini, Disdik Kota Depok mengimbau agar penggunaan masker tetap diterapkan pada aktivitas di luar ruangan.

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?“Kalau ada kegiatan di luar ruangan, kami imbau tetap menggunakan masker, baik untuk guru maupun anak-anak. Jika memang harus beraktivitas di luar, pakai masker saja. Kita tetap jaga-jaga, yang penting kesehatan anak-anak dan guru tetap diperhatikan,” kata Wahid menegaskan.

?Langkah imbauan penerapan protokol kesehatan tersebut diambil agar proses transisi dari PJJ ke PTM berjalan aman tanpa mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak di lingkungan sekolah.