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Pengangkutan Sampah Kota Bogor Kembali Normal, 128 Armada Masuk ke TPAS Galuga

Rabu, 09 September 2026 – 14:00 WIB
Pengangkutan Sampah Kota Bogor Kembali Normal, 128 Armada Masuk ke TPAS Galuga - JPNN.com Jabar
Pengangkutan sampah ke TPAS Galuga kembali normal per Rabu (9/9/2026). Sebanyak 128 truk sampah dari Kota Bogor mulai beroperasi usai adanya kesepakatan antarpemda. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Operasional pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Kabupaten Bogor kembali dibuka dan berjalan normal pada Rabu, 9 September 2026.

Puluhan armada pengangkut sampah dari Kota Bogor mulai memasuki kawasan TPAS sejak subuh secara bertahap.

Tercatat sekitar 128 truk pengangkut sampah masuk ke area TPAS Galuga secara bergantian. Setiap armada membawa muatan berkisar 3 hingga 5 ton sampah yang diangkut dari wilayah Kota Bogor.

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Kelancaran arus lalu lintas dan pola masuk armada diatur langsung oleh personel gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor Rudy Mashudi, menjelaskan bahwa pembukaan kembali TPAS Galuga merupakan tindak lanjut atas kesepakatan teknis antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“DLH Kota dan Kabupaten Bogor, serta Dishub Kota dan Kabupaten Bogor, menyepakati bahwa per pagi ini kita sudah buka kembali pembuangan sampah di TPAS Galuga,” ujar Rudy di Bogor, Rabu (9/9).

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Langkah ini diambil dengan pertimbangan utama untuk memastikan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Kota maupun Kabupaten Bogor dapat kembali berjalan optimal tanpa hambatan.

Meskipun kobaran api masih menyala di sekitar lokasi hingga Selasa malam, Rudy memastikan area pembuangan (emplacement) milik Pemkot maupun Pemkab Bogor berada pada titik yang aman dan jauh dari area kebakaran.

Pengangkutan sampah ke TPAS Galuga kembali normal. Sebanyak 128 truk sampah dari Kota Bogor mulai beroperasi usai adanya kesepakatan antarpemda
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