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Update Harga Emas dan Perak Hari Ini 9 September 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini

Rabu, 09 September 2026 – 12:00 WIB
Update Harga Emas dan Perak Hari Ini 9 September 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini - JPNN.com Jabar
Simak perincian harga emas batangan, Gift Series, Batik Seri III, hingga produk perak murni per Rabu, 9 September 2026. Harga 1 gram emas dasar Rp2.610.000. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memperbarui daftar harga komoditas emas dan perak pada Rabu, 9 September 2026 pukul 08.30 WIB.

Untuk produk Emas Batangan reguler, ukuran terkecil 0,5 gram dipatok pada harga dasar Rp1.355.000, sedangkan untuk cetakan 1 gram dijual seharga Rp2.610.000.

?Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,22 persen untuk pemegang NPWP dan 0,44 persen untuk non-NPWP.

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Namun, berdasarkan penyesuaian tarif PPh 0,25 persen pada sistem transaksi, harga akhir emas batangan 1 gram beserta pajak menjadi Rp2.616.525.

?Berikut rincian lengkap harga emas dan perak per 9 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

?Emas Batangan Standar

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?0,5 gram: Rp1.355.000 (Dasar) | Rp1.358.388 (+PPh 0,25%)

?1 gram: Rp2.610.000 (Dasar) | Rp2.616.525 (+PPh 0,25%)

Simak perincian harga emas batangan, Gift Series, Batik Seri III, hingga produk perak murni per Rabu, 9 September 2026. Harga 1 gram emas dasar Rp2.610.000.
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