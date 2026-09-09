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Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan di Sejumlah Wilayah

Rabu, 09 September 2026 – 11:00 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan di Sejumlah Wilayah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berlaku mulai Rabu, 9 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 10 September 2026 pukul 07.00 WIB.

Masyarakat diimbau mengantisipasi potensi hujan berintensitas ringan hingga sedang di sejumlah area mulai siang hari.

?Berdasarkan data prakiraan BMKG, cuaca Jabodetabek pada Rabu (9/9) pagi (07.00–13.00 WIB) umumnya diperkirakan cerah hingga berawan.

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Namun, menjelang siang hari, hujan berintensitas ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

?Memasuki siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.

BMKG mengimbau warga di beberapa wilayah untuk mewaspadai perubahan cuaca, sebab hujan berintensitas sedang hingga ringan diperkirakan melanda sebagian Kabupaten Tangerang.

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?Selain itu, potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari juga diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

?Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca di wilayah Jabodetabek diperkirakan kembali didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

BMKG merilis prakiraan cuaca Jabodetabek berlaku 9–10 September 2026. Sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang mulai siang hari
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