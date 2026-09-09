Sekolah di Kota Bogor Kembali Gelar Pembelajaran Tatap Muka Usai Dampak Erupsi Anak Krakatau

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Herry Karnadi, meninjau langsung kesiapan sekolah dalam menggelar kembali pembelajaran tatap muka (PTM).

Peninjauan tersebut dilakukan di SDN Duta Pakuan, Kota Bogor, sekaligus menyambut antusiasme para siswa yang kembali belajar di sekolah.

?Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sempat mengalihkan sistem belajar menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama dua hari, yakni pada 7–8 September.

Kebijakan tersebut diambil menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

?Dedie Rachim menegaskan bahwa faktor kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan peserta didik menjadi prioritas utama Pemkot Bogor.

?"Saya sudah memastikan sekolah siap, sudah bersih kembali, dan yang juga penting adalah memastikan penerapan protokol kesehatan kalau misalnya ada kedaruratan jika terjadi penurunan indeks kualitas udara akibat erupsi susulan," ujar Dedie di lokasi peninjauan, Rabu (9/9/2026).

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?Keputusan pembukaan kembali PTM didasari oleh data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dari Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang terkoneksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Data menunjukkan kondisi kualitas udara di Kota Bogor telah membaik dibanding hari-hari sebelumnya.