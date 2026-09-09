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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 9 September 2026: Bogor Hingg Bandung Berpotensi Hujan, Waspada Angin Kencang!

Rabu, 09 September 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 9 September 2026: Bogor Hingg Bandung Berpotensi Hujan, Waspada Angin Kencang! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Jawa Barat merilis informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Rabu, 9 September 2026.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah.

?Berdasarkan pembaruan data BMKG pada pukul 06.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat sepanjang hari ini didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan, dengan potensi hujan berintensitas ringan di sejumlah kabupaten dan kota.

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?Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Potensi hujan ringan diprediksi mulai terjadi menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

?Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan.

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Namun, hujan ringan berpotensi meluas ke beberapa area lain, meliputi Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Tasikmalaya.

?Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca kembali diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

BMKG merilis prakiraan cuaca Jawa Barat untuk Rabu, 9 September 2026. Waspadai potensi hujan ringan di sejumlah wilayah dan percepatan angin
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