Bantu Warga Hadapi Kekeringan, Polsek Bojongsari dan PMI Depok Kirim 4.000 Liter Air

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polsek Bojongsari bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok dan aparatur pemerintah setempat menyalurkan 4.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Kelurahan Sawangan, Kota Depok.

Penyaluran air bersih tersebut dilakukan pada Selasa (8/9/2026), menyasar warga di lingkungan RT 03, RW 02, Sawangan.

Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari mengatakan, bantuan air bersih diberikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau.

Baca Juga: Wali Kota Depok Siapkan Hadiah bagi Warga yang Laporkan Pembuang Sampah Sembarangan

“Kami melaksanakan kegiatan penyaluran air bersih sebanyak 4.000 liter kepada masyarakat yang mengalami kekeringan saat musim kemarau,” kata Fauzan.

Menurut Fauzan, kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi antara Polsek Bojongsari, PMI Kota Depok, pemerintah kelurahan, serta masyarakat setempat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pendistribusian air bersih tersebut.

Baca Juga: Disdik Depok Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk 45 Guru PAUD

“Ucapan terima kasih kepada pihak PMI Depok, Pemerintah Kelurahan Sawangan, dan masyarakat Bedahan atas kerja samanya sehingga kegiatan penyaluran air bersih ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Fauzan menegaskan, Polsek Bojongsari berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membantu warga yang menghadapi dampak musim kemarau dan kekeringan.