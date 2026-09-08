BIA 2026 Digelar di Kota Bogor, Puluhan Inovasi Dipamerkan untuk Dorong Kolaborasi

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) kembali menggelar Festival Bogor Innovation Award (BIA) 2026 pada 8-9 September 2026.

Mengusung tema “SPARK YOUR IDEA: Innovation and Collaboration Empowering The Future”, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, pelajar, dan masyarakat untuk menampilkan serta mengembangkan berbagai gagasan inovatif bagi Kota Bogor.

Festival BIA 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim. Kegiatan tersebut menghadirkan pameran inovasi, kompetisi bakat, lokakarya, gelar wicara, hingga hiburan bagi masyarakat.

Kepala BAPPERIDA Kota Bogor Anne Dewiana Rilianti mengatakan, BIA 2026 dirancang tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki gagasan dan kepentingan dalam pengembangan inovasi daerah.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Bogor tidak kekurangan ide. Lewat pameran ini, kami berharap lahir kolaborasi nyata. Inovasi yang tadinya hanya prototipe bisa diadopsi OPD dan direplikasi untuk melayani masyarakat,” ujar Anne.

63 Inovasi Dipamerkan

Salah satu agenda utama BIA 2026 adalah pameran inovasi. Sebanyak 63 inovasi ditampilkan dalam festival tersebut.

Inovasi yang dipamerkan berasal dari berbagai unsur, antara lain pelajar, mahasiswa, organisasi perangkat daerah (OPD), dan masyarakat. Bidang inovasi yang ditampilkan mencakup teknologi, pelayanan publik, lingkungan, ekonomi kreatif, dan sosial.