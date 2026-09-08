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Kebakaran di Sekitar TPA Galuga Bogor Meluas hingga 5 Hektare, Pemadaman Dilakukan Lewat Darat dan Udara

Selasa, 08 September 2026 – 18:00 WIB
Kebakaran di Sekitar TPA Galuga Bogor Meluas hingga 5 Hektare, Pemadaman Dilakukan Lewat Darat dan Udara - JPNN.com Jabar
Kebakaran lahan sekitar TPA Galuga Bogor mencapai sekitar 5 hektare. Pemadaman dilakukan lewat darat dan enam sorti water bombing TNI AU. Foto: Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kebakaran lahan di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus ditangani secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta masyarakat.

Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk melokalisasi sejumlah titik api yang masih mengeluarkan asap.

Berdasarkan hasil inventarisasi hingga Selasa (8/9/2026) pagi, area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 5 hektare.

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Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan kebakaran sempat merembet ke sejumlah wilayah di sekitar TPA Galuga.

Namun, penanganan yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai unsur berhasil mengendalikan api secara bertahap.

“Jam 11 malam, titik api cukup banyak. Lalu kami tangani bersama-sama dengan TNI, Polri, Damkar, BPBD, dan beberapa kelompok masyarakat. Jam 12 malam, api sudah mulai dapat dikendalikan,” kata Rudy.

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Menurut Rudy, jumlah titik api terus berkurang hingga pagi hari. Sekitar pukul 03.00 WIB, titik api disebut sudah berkurang cukup banyak. Kondisi tersebut kembali membaik pada sekitar pukul 05.00 WIB.

“Jam 3 pagi, titik api sudah berkurang cukup banyak. Lalu jam 5 pagi, titik api sudah berkurang lebih banyak lagi,” ujarnya.

Kebakaran lahan sekitar TPA Galuga Bogor mencapai sekitar 5 hektare. Pemadaman dilakukan lewat darat dan enam sorti water bombing TNI AU
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