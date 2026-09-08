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Wali Kota Depok Siapkan Hadiah bagi Warga yang Laporkan Pembuang Sampah Sembarangan

Selasa, 08 September 2026 – 17:00 WIB
Wali Kota Depok Siapkan Hadiah bagi Warga yang Laporkan Pembuang Sampah Sembarangan - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri mengajak masyarakat turut membantu pemerintah menindak pembuang sampah sembarangan.

Ia menjanjikan hadiah apresiasi bagi warga yang berhasil merekam dan melaporkan data pembuang sampah liar kepada pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan Supian melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @bangsupians.

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Ia meminta masyarakat Depok ikut memergoki pembuang sampah liar, merekam aktivitas tersebut, kemudian menyampaikan datanya kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup atau Tim Maung Depok.

“Saya mengajak dan meminta tolong kepada seluruh warga Depok untuk membuat kapok para pembuang sampah liar untuk dipergoki, direkam, dan disampaikan datanya ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup atau ke Tim Maung Depok,” kata Supian dalam video tersebut.

Menurut Supian, data dan rekaman dari masyarakat akan menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan sanksi sosial kepada pihak yang masih membuang sampah sembarangan.

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Ia juga menyatakan akan memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang membantu memberikan informasi tersebut.

“Saya akan berikan hadiah apresiasi buat warga Depok yang dapat merekam, memergoki, dan menyampaikan datanya kepada kami untuk kita berikan sanksi sosial buat para oknum-oknum yang hari ini masih membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

Wali Kota Depok Supian Suri menjanjikan hadiah bagi warga yang merekam dan melaporkan pembuang sampah liar untuk ditindak dan diberi sanksi sosial
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TAGS   pemkot depok kota depok wali kota depok supian suri sampah liar buang sampah liar warga buang sampah sembarangan Tim Maung Depok

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