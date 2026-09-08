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DFSK E5 Plus Meluncur di Bandung, Mobil PHEV Canggih Bisa Diajak Camping

Selasa, 08 September 2026 – 15:55 WIB
DFSK E5 Plus Meluncur di Bandung, Mobil PHEV Canggih Bisa Diajak Camping - JPNN.com Jabar
Peluncuran regional SUV premium terbaru, DFSK E5 Plus di Kota Bandung. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Sokonindo Automobile kembali menghentak pasar otomotif Tanah Air.

Kali ini, giliran warga Bandung yang disapa lewat peluncuran regional SUV premium terbaru, DFSK E5 Plus.

Setelah sukses mencuri perhatian di Palembang dan Medan, mobil berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) ini resmi mengaspal di Jawa Barat melalui pameran di Summarecon Mall Bandung (SMB) mulai 8 hingga 13 September 2026.

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Adapun yang paling menggiurkan, DFSK memberikan harga spesial khusus warga Bandung dan sekitarnya.

Selama periode pameran, DFSK E5 Plus dibanderol Rp 498 juta (OTR Bandung).

“Kami membawa E5 Plus ke Bandung karena potensi pasarnya sangat kuat. Konsumen di sini punya ekspektasi tinggi terhadap teknologi dan kualitas,” ungkap Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (8/9/2026).

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Bicara performa, DFSK E5 Plus mengusung filosofi “Electric for Daily, Hybrid for Journey”.

Artinya, mobil ini sangat irit untuk penggunaan harian dengan tenaga listrik, namun tetap gahar diajak perjalanan jauh berkat mesin bensin terintegrasi.

PT Sokonindo Automobile resmi meluncurkan DFSK E5 Plus di Bandung. SUV PHEV canggih ini siap manjakan warga Jawa Barat dengan teknologi modern.
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TAGS   DFSK E5 Plus Mobil Baru 2026 DFSK Bandung SUV PHEV PT Sokonindo Automobile Info Otomotif Harga DFSK E5 Plus PT Siloam Motor

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