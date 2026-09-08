BINUS Bandung Resmi Buka Program AI, Dorong Generasi Muda Jadi Talenta Digital

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membuat kebutuhan terhadap talenta yang mampu bekerja berdampingan dengan teknologi tersebut semakin besar.

Kondisi itu menjadi perhatian BINUS University yang kini memperluas pendidikan AI ke Bandung. Program Artificial Intelligence resmi diluncurkan di BINUS @Bandung, Kampus Paskal, Selasa (8/9/2026).

Kehadiran program tersebut tidak hanya diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis mengenai AI. BINUS juga mendorong mahasiswa memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Rektor BINUS University Dr. Nelly, S.Kom., M.M. mengatakan, penguasaan AI perlu diarahkan agar generasi muda tidak berhenti sebagai pengguna teknologi.

Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi sekaligus menghasilkan solusi yang memberikan manfaat.

“Perluasan Program Artificial Intelligence merupakan bagian dari komitmen BINUS University untuk membuka kesempatan yang semakin luas bagi generasi muda Indonesia dalam menguasai teknologi masa depan. Kami ingin mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi inovator,” ujar Nelly dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (8/9/2026).

Di BINUS @Bandung, program tersebut dipadukan dengan pendekatan Creative Technology Entrepreneurship. Konsep ini menghubungkan kreativitas, kemampuan teknologi, dan jiwa kewirausahaan sehingga gagasan mahasiswa diharapkan dapat berkembang menjadi produk, layanan, maupun peluang usaha.

Direktur Kampus BINUS @Bandung Dr. Johan Muliadi Kerta, S.Kom., M.M. mengatakan, karakter Bandung yang dikenal memiliki ekosistem kreatif menjadi salah satu peluang untuk mengembangkan inovasi berbasis teknologi.