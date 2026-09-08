Wisuda ke-16 Nusa Putra University Kukuhkan 451 Lulusan dari 19 Negara

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Nusa Putra University (NPU) mengukuhkan 451 wisudawan dan wisudawati program sarjana dan magister dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-16 yang berlangsung di Gedung Anton Soedjarwo, Kota Sukabumi, Sabtu (5/9/2026).

Wisuda ke-16 tersebut menjadi salah satu momentum internasionalisasi Nusa Putra University. Dari 451 lulusan yang dikukuhkan, mereka berasal dari 36 provinsi di Indonesia dan 18 negara lainnya.

Dengan demikian, pelaksanaan wisuda tersebut merepresentasikan lulusan dari 19 negara, termasuk Indonesia.

Para wisudawan internasional berasal dari Yaman, Mali, Palestina, Mauritania, Tajikistan, Pakistan, Sudan Selatan, Suriah, Ethiopia, Rwanda, Zimbabwe, Aljazair, Myanmar, Sudan, Papua Nugini, Armenia, Libya, dan Djibouti.

Keberagaman asal lulusan tersebut memperlihatkan lingkungan akademik Nusa Putra University yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai daerah, negara, dan latar belakang budaya.

Prosesi wisuda turut dihadiri perwakilan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Bupati Sukabumi, Duta Besar Papua Nugini, pimpinan universitas, sivitas akademika, tamu undangan, serta keluarga wisudawan.

Mengusung Tema Love in Action, Impact in Motion

Wisuda ke-16 Nusa Putra University mengusung tema “Love in Action, Impact in Motion”.