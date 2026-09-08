Dua Mahasiswa Palestina Selesaikan Pendidikan di Indonesia pada Wisuda ke-16 Nusa Putra University

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Dua mahasiswa asal Palestina resmi menjadi bagian dari keluarga besar alumni Nusa Putra University setelah menyelesaikan pendidikan mereka di Indonesia.

Keduanya dikukuhkan bersama 451 wisudawan dan wisudawati dalam Wisuda ke-16 Nusa Putra University.

Kedua lulusan tersebut adalah AbdelRahman Nabil Hussein Al-Bardawil, lulusan Program Sarjana Teknik Mesin, dan Haneen A A Abushammala, lulusan Program Magister Informatika.

Kehadiran keduanya turut memperkuat wajah internasional Nusa Putra University. Pada pelaksanaan Wisuda ke-16, para lulusan berasal dari 19 negara, termasuk Indonesia, serta merepresentasikan 36 provinsi di Indonesia.

Wisuda tahun ini mengusung tema “Love in Action, Impact in Motion”. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Bupati Sukabumi, Duta Besar Papua Nugini, para tamu undangan, pimpinan universitas, sivitas akademika, serta keluarga wisudawan.

Menyelesaikan Pendidikan di Indonesia

Bagi AbdelRahman dan Haneen, prosesi wisuda menjadi penanda berakhirnya perjalanan akademik mereka di Nusa Putra University sekaligus menjadi awal untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan.

AbdelRahman menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Teknik Mesin, sedangkan Haneen menyelesaikan Program Magister Informatika.