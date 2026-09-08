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Harga Emas dan Perak Hari Ini 8 September 2026 Naik? Simak Daftar Lengkapnya di Sini

Selasa, 08 September 2026 – 13:00 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini 8 September 2026 Naik? Simak Daftar Lengkapnya di Sini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi logam mulia. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 8 September 2026, tercatat Rp2.627.000 untuk ukuran 1 gram.

Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.633.568.

Berdasarkan daftar harga yang tersedia, harga emas batangan berbeda sesuai dengan berat dan jenis produknya.

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Semakin besar ukuran emas, harga per gramnya cenderung lebih rendah dibandingkan ukuran pecahan kecil.

Selain emas batangan reguler, daftar harga 8 September 2026 juga mencakup Emas Batangan Gift Series, Emas Batangan Batik Seri III, Emas Batangan Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Harga emas batangan 8 September 2026

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Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat:

0,5 gram: Rp1.363.500 atau Rp1.366.909 setelah PPh 0,25 persen.

Harga emas hari ini, 8 September 2026, tercatat Rp2.627.000 per gram sebelum PPh. Setelah pajak 0,25 persen menjadi Rp2.633.568. Simak daftar lengkapnya
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