Harga Emas dan Perak Hari Ini 8 September 2026 Naik? Simak Daftar Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 8 September 2026, tercatat Rp2.627.000 untuk ukuran 1 gram.

Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.633.568.

Berdasarkan daftar harga yang tersedia, harga emas batangan berbeda sesuai dengan berat dan jenis produknya.

Semakin besar ukuran emas, harga per gramnya cenderung lebih rendah dibandingkan ukuran pecahan kecil.

Selain emas batangan reguler, daftar harga 8 September 2026 juga mencakup Emas Batangan Gift Series, Emas Batangan Batik Seri III, Emas Batangan Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Harga emas batangan 8 September 2026

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat:

0,5 gram: Rp1.363.500 atau Rp1.366.909 setelah PPh 0,25 persen.