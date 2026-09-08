JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Heboh Video Warga Binaan Kebonwaru 'Pesta Makan', Ditjenpas Buka Suara

Heboh Video Warga Binaan Kebonwaru 'Pesta Makan', Ditjenpas Buka Suara

Selasa, 08 September 2026 – 13:00 WIB
Heboh Video Warga Binaan Kebonwaru 'Pesta Makan', Ditjenpas Buka Suara - JPNN.com Jabar
Kakanwil Ditjenpas Jabar, Yudi Suseno. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Media sosial diramaikan dengan rekaman video yang memperlihatkan warga binaan di Rutan Kebonwaru sedang menggelar 'pesta makan'.

Dari rekaman video, terlihat ada banyak makanan dan minuman yang tersaji di dalam sel. Disebutkan pula dalam video, uang yang dipakai untuk membeli makanan diduga berasal dari hasil menipu.

"Alhamdulillah, semoga barokah sadayana (semoga barokah semuanya)," kata perekam video sebagaimana dilihat pada Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

Merespons hal ini, Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Yudi Suseno, memastikan peristiwa itu terjadi pada tahun 2024 atau sebelum dirinya bertugas di sini.

"Itu kejadian tahun 2024 di blok F Rutan Kebonwaru," kata Yudi, Selasa (8/9).

Yudi memastikan warga binaan yang ada di dalam video dan Kepala Rutan Kebonwaru yang saat itu menjabat sudah diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

"Karutan beserta yang terkait sudah diberi sanksi termasuk warga binaannya," ucap dia.

"Semua warga binaan yang di video di atas sudah dimutasi ke beberapa UPT di Jawa Barat," lanjutnya.

Respons Ditjenpas soal rekaman video yang memperlihatkan 'pesta makan' warga binaan di sel Rutan Kebonwaru.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   rutan kebonwaru ditjenpas jabar warga binaan pesta makan warga binaan kebonwaru pesta makan di rutan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU