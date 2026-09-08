Heboh Video Warga Binaan Kebonwaru 'Pesta Makan', Ditjenpas Buka Suara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Media sosial diramaikan dengan rekaman video yang memperlihatkan warga binaan di Rutan Kebonwaru sedang menggelar 'pesta makan'.

Dari rekaman video, terlihat ada banyak makanan dan minuman yang tersaji di dalam sel. Disebutkan pula dalam video, uang yang dipakai untuk membeli makanan diduga berasal dari hasil menipu.

"Alhamdulillah, semoga barokah sadayana (semoga barokah semuanya)," kata perekam video sebagaimana dilihat pada Selasa (8/9/2026).

Merespons hal ini, Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Yudi Suseno, memastikan peristiwa itu terjadi pada tahun 2024 atau sebelum dirinya bertugas di sini.

"Itu kejadian tahun 2024 di blok F Rutan Kebonwaru," kata Yudi, Selasa (8/9).

Yudi memastikan warga binaan yang ada di dalam video dan Kepala Rutan Kebonwaru yang saat itu menjabat sudah diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

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"Karutan beserta yang terkait sudah diberi sanksi termasuk warga binaannya," ucap dia.

"Semua warga binaan yang di video di atas sudah dimutasi ke beberapa UPT di Jawa Barat," lanjutnya.