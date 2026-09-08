Penerbangan di Bandara Husein Sastranegara Kembali Dibuka

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bandara Husein Sastranegara dinyatakan dapat kembali melayani penerbangan setelah sempat ditutup sementara karena sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

Selain Husein, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, juga sudah bisa melayani kembali penumpang per hari ini atau Selasa (8/9/2026).

Sesuai NOTAM dari AirNav Indonesia, status resumed operations Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada 8 September 2026 mulai pukul 00.30 WIB, kemudian status resumed operations Bandara Halim Perdanakusuma pada 8 September 2026 mulai pukul 00.40 WIB, dan status resumed operations Bandara Husein Sastranegara pada 8 September 2026 mulai pukul 00.42 WIB.

"Fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (hand side), ketiga bandara siap melayani penerbangan. Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap," kata Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim, dalam keterangannya.

Kata Arie, dalam pembukaan kembali bandara, sejumlah prosedur sudah dilakukan, termasuk pembersihan abu vulkanis di seluruh area.

"Prosedur pembukaan kembali bandara telah dijalankan termasuk pembersihan abu vulkanik di seluruh sisi udara (air side) yakni area apron, taxiway, runway," ujarnya.

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"Di samping itu juga dilakukan uji kekesatan di runway, yang menunjukkan fasilitas tersebut memenuhi standar dan persyaratan untuk melayani operasional penerbangan" lanjutnya.

Sebelumnya, Bandara Husein Sastranegara dinyatakan ditutup sementara dalam melayani penumpang yang akan terbang dikarenakan terdampak sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau sejak Minggu (6/9) sore.