JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini TPAS Galuga Terbakar, Tim Gabungan Dikerahkan dan Water Bombing Disiapkan

TPAS Galuga Terbakar, Tim Gabungan Dikerahkan dan Water Bombing Disiapkan

Selasa, 08 September 2026 – 10:00 WIB
TPAS Galuga Terbakar, Tim Gabungan Dikerahkan dan Water Bombing Disiapkan - JPNN.com Jabar
Kebakaran terjadi di area TPAS Galuga, Kabupaten Bogor. Bupati Rudy Susmanto turun langsung dan water bombing disiapkan untuk mempercepat pemadaman. Foto: Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemkab Bogor turun langsung menangani kebakaran lahan di area Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Selasa (8/9/2026) dini hari.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto memastikan seluruh kekuatan gabungan dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

Penanganan kebakaran melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Baca Juga:

Rudy bersama tim gabungan memantau langsung kondisi di lapangan dan perkembangan proses pemadaman. 

“Setengah empat pagi kami berupaya bersama-sama, bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, TNI, Polri, bahu-membahu memadamkan api. Sekitar pukul 12 malam api sempat tidak terkendali, tetapi berkat kerja sama seluruh tim, alhamdulillah api sudah mulai bisa dikendalikan,” ujar Rudy.

Water Bombing Disiapkan

Baca Juga:

Untuk mempercepat proses pemadaman, dukungan operasi penyiraman dari udara atau water bombing disiapkan pada pagi hari.

TNI Angkatan Udara melalui Lanud Atang Sendjaja dan Grup 2 Heli direncanakan membantu pemadaman menggunakan helikopter.

Kebakaran terjadi di area TPAS Galuga, Kabupaten Bogor. Pemerintah turun langsung dan water bombing disiapkan untuk mempercepat pemadaman.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   TPAS Galuga tpa galuga tps galuga kebakaran TPAS Galuga kebakaran galuga bogor kebakaran tpa galuga kebakaran tps galuga kebakaran lahan Lanud Atang Sendjaja pemkab bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU