TPAS Galuga Terbakar, Tim Gabungan Dikerahkan dan Water Bombing Disiapkan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemkab Bogor turun langsung menangani kebakaran lahan di area Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Selasa (8/9/2026) dini hari.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto memastikan seluruh kekuatan gabungan dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

Penanganan kebakaran melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Rudy bersama tim gabungan memantau langsung kondisi di lapangan dan perkembangan proses pemadaman.

“Setengah empat pagi kami berupaya bersama-sama, bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, TNI, Polri, bahu-membahu memadamkan api. Sekitar pukul 12 malam api sempat tidak terkendali, tetapi berkat kerja sama seluruh tim, alhamdulillah api sudah mulai bisa dikendalikan,” ujar Rudy.

Water Bombing Disiapkan

Untuk mempercepat proses pemadaman, dukungan operasi penyiraman dari udara atau water bombing disiapkan pada pagi hari.

TNI Angkatan Udara melalui Lanud Atang Sendjaja dan Grup 2 Heli direncanakan membantu pemadaman menggunakan helikopter.