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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 8 September 2026, Bogor dan Depok Berpotensi Hujan

Selasa, 08 September 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 8 September 2026, Bogor dan Depok Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan pada Selasa, 8 September 2026.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

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Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

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Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Adapun pada dini hari Rabu, 9 September 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 8 September 2026, Bogor dan Depok berpotensi hujan ringan pada siang hingga sore hari
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