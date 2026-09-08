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Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini 8 September: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan

Selasa, 08 September 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini 8 September: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Selasa, 8 September 2026. Hujan diprakirakan terjadi pada pagi hingga malam hari di sejumlah daerah dengan intensitas ringan hingga sedang.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00-13.00 WIB umumnya cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

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Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Hujan Berpotensi Berlanjut pada Malam Hari

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Pada malam hari pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 8 September 2026, sejumlah wilayah berpotensi hujan ringan hingga sedang. Warga diminta waspada angin kencang
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