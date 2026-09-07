IPB University Gelar Wisuda Sekolah Keluarga Berkualitas, Libatkan 1.300 Keluarga

jabar.jpnn.com, BOGOR - IPB University melalui Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) bersama Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (FISEMA), menggelar Wisuda Sekolah Keluarga Berkualitas (SKB) 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga (GMSK), Kampus IPB Dramaga, Bogor, Senin (7/9/2026).

Wisuda SKB menjadi puncak pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekaligus bentuk apresiasi atas komitmen peserta dalam mengikuti proses pembelajaran dan penguatan kapasitas keluarga.

Pada pelaksanaan 2026, program SKB melibatkan 130 fasilitator dan 1.300 keluarga binaan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Program tersebut dilaksanakan selama Juni hingga Agustus 2026 dengan memadukan pembelajaran secara luring dan daring.

Sebanyak 50 fasilitator mengikuti program secara luring dari desa dan kelurahan di sekitar kampus, yakni Desa Cikarawang, Desa Ciherang, Desa Dramaga, Kelurahan Semplak, dan Kelurahan Curug Mekar.

Sementara itu, 80 fasilitator nasional dari 18 provinsi mengikuti pembelajaran secara daring.

Fasilitator nasional tersebut berasal dari Aceh, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.